Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Hamile olan Bergüzar Korel meğer...

Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil. Özgürlüğümü satmıyorum, bir erkeğe ya da aileme müdana etmiyorum" dedi.