Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Hamile olan Bergüzar Korel meğer...
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Bergüzar Korel'in ABD'de gündeliğe giden ablası Zeynep Korel, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evliliği hakkında söyledikleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ailesinin kendisini dışladığını ifade eden Zeynep Korel, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in evliliğinin sallantıda olduğunu ifade etti. Bu açıklamalardan sonra hamile olan Bergüzar Korel'in yaşı merak konusu oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evliliğinde bebek detayı...
10.10.2019 13:33
- Son Güncelleme: 10.10.2019 13:37
Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil. Özgürlüğümü satmıyorum, bir erkeğe ya da aileme müdana etmiyorum" dedi.
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