GaleriMagazin

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Hamile olan Bergüzar Korel meğer...

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Bergüzar Korel'in ABD'de gündeliğe giden ablası Zeynep Korel, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evliliği hakkında söyledikleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ailesinin kendisini dışladığını ifade eden Zeynep Korel, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in evliliğinin sallantıda olduğunu ifade etti. Bu açıklamalardan sonra hamile olan Bergüzar Korel'in yaşı merak konusu oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evliliğinde bebek detayı...

10.10.2019 13:33 - Son Güncelleme: 10.10.2019 13:37
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek!

Bergüzar Kortel ile Halit Ergenç'in mutlu sanılan evliliğinin pamuk ipliğine bağlı olduğu ortaya çıktı. Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, yaptığı açıklamalarda magazin gündemini altüst etti.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Hamile olan Bergüzar Korel meğer...

Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel birbirine düştü. ABD'de evlere temizliğe giden köpek gezdiren Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel hakkında şok bir iddiada bulundu. Zeynep Korel Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'ın evliliğini bebek kurtardı dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek!

Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil. Özgürlüğümü satmıyorum, bir erkeğe ya da aileme müdana etmiyorum" dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek!

Bu açıklamalardan sonra Bergüzar Korel'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yaşları...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin evliliğiyle ilgili şok eden bebek iddiası! Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cem Yılmaz ve Tarkan söz konusu vatan ve millet olunca yine sus pus oldu!
Cem Yılmaz ve Tarkan söz konusu vatan ve millet olunca yine sus pus oldu!