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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisiyle bir dönüyor, bir dönüyor... Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ile büyük ses getiren Burak Özçivit'in imajı da çok sevildi. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırıp kaldı. Baba-oğul arasındaki benzerliği görünce şaşırmamak da elde değil. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

10.10.2019 10:22 - Son Güncelleme: 10.10.2019 10:55
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! Burak Özçivit ve babası birebir aynı...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

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