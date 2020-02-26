Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'yı duyunca... "50 yaşına geldim, her şeyi çok hafife alıyorsunuz"

"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"

46 yaşındaki komedyen, "Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.