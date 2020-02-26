Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'yı duyunca... "50 yaşına geldim, her şeyi çok hafife alıyorsunuz"
Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın adını duyunca küplere bindi. 46 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi.ta komedyen, muhabirlerin aşk sorularına isyan etti. Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına verdiği cevapla şaşırttı. İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında verdiği yanıt...
26.02.2020 17:05
- Son Güncelleme: 26.02.2020 17:05
Cem Yılmaz, "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" şeklindeki soruyu, "Evlendim, haberler doğru" şeklinde tiye almıştı.
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