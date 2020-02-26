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Survivor Tayfun Emrah'ın oğlu çıktı! Annesi bakın kim

Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Survivor 2020'de Ünlüler Takımı'nda yer alan Tayfun aslında hepimizin tanıdığı bir isim. Tayfun Erdoğan, şarkıcı Emrah'ın uzun süre magazin gündemini meşgul eden oğlu.

26.02.2020 16:23 - Son Güncelleme: 12.03.2020 17:39
Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler başladı. Yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu.

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Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Survivor 2020'de yarışmacı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri...

Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

İPEK AÇAR

Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

İPEK AÇAR VE ANNESİ

Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

SİNEM KOBAL

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