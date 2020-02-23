Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı
Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı 2020'ye damga vurdu. İkili arasındaki aşk iddiaları Atina'da dedikodu olmaktan çıktı ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ilişkinin resmen başladığını gözler önüne serdi. Herkes bu aşkın ne zaman ve ne şekilde başladığını merak ediyordu. Edinilen bilgiye göre Cem ile Serenay'ın yakınlaşmasını sağlayan kişi Ozan Güven'di. Cem Yılmaz'ın oyununa Serenay'ı davet eden Güven, ikilinin tanışmasına vesile oldu ve magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın temelleri böylece atıldı. Atina dönüşünde havaalanında muhabirlere yakalanan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını, "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle kabul etti. O gün bu gündür güzel oyuncu kendince önlemler aldı. İşte Serenay'ın aldığı önlemler...
Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli'den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya'yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor. Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan'a çıkan haberlerden bahsederken "Serenay'ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları" diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall'de "Don Kişot'um Ben" adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise "27 Ekim'de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım" teklifinde bulunuyor.