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Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı 2020'ye damga vurdu. İkili arasındaki aşk iddiaları Atina'da dedikodu olmaktan çıktı ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ilişkinin resmen başladığını gözler önüne serdi. Herkes bu aşkın ne zaman ve ne şekilde başladığını merak ediyordu. Edinilen bilgiye göre Cem ile Serenay'ın yakınlaşmasını sağlayan kişi Ozan Güven'di. Cem Yılmaz'ın oyununa Serenay'ı davet eden Güven, ikilinin tanışmasına vesile oldu ve magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın temelleri böylece atıldı. Atina dönüşünde havaalanında muhabirlere yakalanan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını, "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle kabul etti. O gün bu gündür güzel oyuncu kendince önlemler aldı. İşte Serenay'ın aldığı önlemler...

23.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





