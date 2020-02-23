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Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı 2020'ye damga vurdu. İkili arasındaki aşk iddiaları Atina'da dedikodu olmaktan çıktı ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ilişkinin resmen başladığını gözler önüne serdi. Herkes bu aşkın ne zaman ve ne şekilde başladığını merak ediyordu. Edinilen bilgiye göre Cem ile Serenay'ın yakınlaşmasını sağlayan kişi Ozan Güven'di. Cem Yılmaz'ın oyununa Serenay'ı davet eden Güven, ikilinin tanışmasına vesile oldu ve magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın temelleri böylece atıldı. Atina dönüşünde havaalanında muhabirlere yakalanan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını, "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle kabul etti. O gün bu gündür güzel oyuncu kendince önlemler aldı. İşte Serenay'ın aldığı önlemler...

23.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:42
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkının detayları merak ediliyor. Hatırlarsınız Ozan Güven "Fi" dizisinde Serenay Sarıkaya'yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın yollarının nasıl kesiştiğine gelince...

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Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli'den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya'yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor. Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan'a çıkan haberlerden bahsederken "Serenay'ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları" diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall'de "Don Kişot'um Ben" adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise "27 Ekim'de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım" teklifinde bulunuyor.

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Cem Yılmaz oyuna gidiyor ve Ozan Güven ünlü komedyeni o gece orada bulunan Serenay Sarıkaya'yla tanıştırıyor. Ve sürpriz aşkın temelleri de o oyunda atılıyor. Yani aylardır gündemden düşmeyen bu aşkın altından, Cem Yılmaz'la yediği içtiği ayrı gitmeyen Ozan Güven çıkıyor.

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın çıktıkları Atina tatilinde aşkları gün yüzüne çıkmış, Serenay Sarıakaya tatil dönüşü havalimanında yaptığı açıklamada aşkı kabul etmiş ve "Her şey göründüğü gibi" demişti.

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde gizli kalmış gerçekler! Bakın Serenay nasıl önlemler aldı

Bu açıklamanın ardından magazinciler ikilinin peşine düştü. Serenay Sarıkaya neredeyse sokakta yürüyemez hale geldi. İddiaya göre güzel oyuncu kendince şöyle önlemler aldı...

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