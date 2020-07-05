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Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, geçtiğimiz günlerde Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendiği iddia edildi. Kısa sürede Ebru ve Cedi tarafından gelen açıklama, ikili arasındaki aşk dedikodularına son noktayı koydu. Ebru Şahin Altın Kelebek Ödül Töreni ile gündeme gelince, hayranları sosyal medya hesabına bakmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun son paylaşımında verdiği bikinili poz ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Adeta kartpostal gibi görünen fotoğrafta fiziği ile dikkat çeken Hercai'nin güzel ismi Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu.

05.07.2020 16:06 - Son Güncelleme: 05.07.2020 16:24
Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz 2020 Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.

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Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenirken görüntülenmiş, güzel oyuncu, elinden düşürmediği telefonu ile dikkat çekmişti. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in adı 25 yaşındaki basketbolcu Cedi Osman ile anıldı. İddiaya göre Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı... Güzel oyuncudan iddialar hakkında yanıt gecikmedi.

Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara Instagram hesabından açıklık getirdi. "Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor" diyen Şahin, iddiaları yalanladı...

Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Milli basketbolcu Cedi Osman ise Ebru Şahin ile aşk iddiasının, "Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum." sözleri ile yalanladı.

Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Güzel oyuncu Ebru Şahin'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medya gündeminde bomba gibi düştü. Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şahin, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Şahin'in boyu ise merak konusu oldu.

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