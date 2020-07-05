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Ebru Şahin siyah bikinili pozu ile ortalığı salladı! Fiziği ile dikkat çeken Ebru Şahin'in boyu kaç?

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, geçtiğimiz günlerde Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendiği iddia edildi. Kısa sürede Ebru ve Cedi tarafından gelen açıklama, ikili arasındaki aşk dedikodularına son noktayı koydu. Ebru Şahin Altın Kelebek Ödül Töreni ile gündeme gelince, hayranları sosyal medya hesabına bakmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun son paylaşımında verdiği bikinili poz ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Adeta kartpostal gibi görünen fotoğrafta fiziği ile dikkat çeken Hercai'nin güzel ismi Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu.

05.07.2020 16:06 - Son Güncelleme: 05.07.2020 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





