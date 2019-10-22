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Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

Diyarbakır HDP İl Binası önünde hain terör örgütü PKK'nın elinden evlatlarını kurtarmak için gözyaşı döken ve eylem başlatan anneleri görmezden gelen Cem Yılmaz, yeni filminin gişesinde beklediğini bulamadı. Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Filmle ilgili izleyici yorumları yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.

22.10.2019 16:35 - Son Güncelleme: 22.10.2019 17:10
Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

Diyarbakır'daki annelerin yardım çığlıklarına sessiz kalan, sözde sanatçı Cem Yılmaz için işler bugünlerde kötü gidiyor.

Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

DEFNE SAMYELİ İLE AYRILDI İDDİASI

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı iddiaları, bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyor.

Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

Samyeli'nin, geçtiğimiz hafta Yılmaz'ın filminin galasına gitmemesi ve muhabirlerin ayrılık sorularına; "Bir açıklamam yok. Boşuna beklemeyin." cevabı vermesi bu iddiaları güçlendirdi.

Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

ARALARINA SERENAY GİRDİ

Yine magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; ünlü çiftin arasına Serenay Sarıkaya girdi.

Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!

Yılmaz ile Sarıkaya'nın yakınlaşması, Samyeli'yi kızdırdı. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı da Ozan Güven'in tanıştırdığı belirtiliyor.

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