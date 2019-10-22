Cem Yılmaz aşkta da gişede de fena çakıldı!
Diyarbakır HDP İl Binası önünde hain terör örgütü PKK'nın elinden evlatlarını kurtarmak için gözyaşı döken ve eylem başlatan anneleri görmezden gelen Cem Yılmaz, yeni filminin gişesinde beklediğini bulamadı. Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Filmle ilgili izleyici yorumları yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.
22.10.2019 16:35
- Son Güncelleme: 22.10.2019 17:10
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