Gülşen paylaştı görenler şoke oldu: Aleyna Tilki'ye benzemişsin!

Gülşen geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Doğum kilolarından hızla kurtulan Gülşen, geçtiğimiz akşam bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, "Gençliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna, "Aslında bu hayat; yaşam tarzınız, yediğiniz içtiğiniz, görüştüğünüz insanlarla alakalı. Bunlar o kadar önemli ki sizin geleceğinizi belirliyor. Güzel enerji veren pozitif şeylerin olduğu zaman, mutluluğun peşimde olduğunuz zaman ortaya çıkıyor. Bu şekilde ise ne mutlu bana" yanıtını verdi. Gülşen'in Instagram paylaşımını gören hayranları ise ünlü şarkıcıyı Aleyna Tilki'ye benzetti. İşte Gülşen'in son hali...

22.10.2019 17:16 - Son Güncelleme: 22.10.2019 17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





