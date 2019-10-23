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Savaşçı dizisinin yıldızı Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Savaşçı dizisi en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı. Savaşçı 4. sezona heyecan dolu bir bölümle başladı, pazar akşamlarına adını yazdırdı. Reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi kanalın da yüzünü güldürdü. Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 78 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizi büyük ilgi görünce dizinin oyuncuları da seyirci tarafından yakın takibe alınıyor. Gaye Turgut 1987 İstanbul doğumludur. Sanatçı bir ailede büyüyen genç oyuncu anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. İşte Savaşçı dizisinin yıldızı Teğmen Çiğdem'i ve yürek hoplatan pozları...

23.10.2019 09:32 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:32
Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Seyircinin özel hayatını merak ettiği isimlerden biri de Çiğdem Teğmen'e hayat veren güzel oyuncu Gaye Turgut Evin oldu. Başarılı performansı ile tam not alan güzel oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri...

Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Dizide Güneydoğu'da görev yapmak isteyen, babası şehit olmuş, yeni mezun Çiğdem Teğmeni canlandıran genç oyuncu Gaye Turgut Evin instagramda 814 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Her paylaşımı yüzlerce yorum alan Evin'in en çok beğenilen pozları ise tatilde çekildikleri oldu. Siyah bikinisi ile deniz pozları veren dizinin Çiğdem Teğmen'i güzelliği ile takipçilerinin başını döndürdü.

Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Gaye Turgut Evin'in bu seksi paylaşımlarına takipçileri 'sen harikasın' yorumunu yaptı. Gerçek hayatta dizidekinden bambaşka biri olan güzel oyuncunun her paylaşımı büyük ilgi görüyor.

Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Peki Savaşçı dizisi ile yıldızı parlayan Gaye Turgut Evin kimdir, kaç yaşında ve 2013 yılında evlendiği eşi Deniz Evin kimdir...

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