Haberler Galeri Magazin Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

Cem Özer'in ifşası magazin gündeminde şok etkisi yaratmış ve günlerce konuşulmuşru. Canlı yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrilmiş ve 61 yaşındaki Cem Özer'in 2017 yılında evlendiği eşi Pınar Dura, eşine verdiği destek ile dikkat çekmişti. Bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine Cem Özer, cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarını sosyal medyada ifşa eden kadını, "Bana kumpas kurdular, para yüzünden yaptılar." diyerek suçlamıştı. İfşa sonrası Cem Özer ile eşi Pınar Dura, bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

28.10.2020 14:31 - Son Güncelleme: 28.10.2020 14:31
Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

CEM ÖZER İFŞA SONRASI EŞİYLE EL ELE!

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ifşa olayı ile gündeme gelen oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli halleriyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

CEM ÖZER'İN İFŞA OLAYINDA YAŞANANLAR

Cem Özer'in Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürüldü. Ünlü şovmenin mesajlarını ifşa eden kadın, "Söylemezsem Olmaz" programına konuştu.

Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

"Bana uygun olmayan fotoğraflar ve videolar yolladı. 'Monica Bellucci'ye benziyorsun' diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Kamuya mâl olmuş birinin böyle şeyler yapmaması lazım."

Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

ALMANYA'DA BİRLİKTE OLDUK
Programa telefonla bağlanan Cem Özer ise kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak şunları söyledi: "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Sosyal medyadan sevişmeye başladık.

Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük." Özer, kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü: "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro'ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden özür diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı O Ses Türkiye'ye katılmış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil babasının aynısı...
O Ses Türkiye'ye katılmış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil babasının aynısı...