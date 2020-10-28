Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...
Cem Özer'in ifşası magazin gündeminde şok etkisi yaratmış ve günlerce konuşulmuşru. Canlı yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrilmiş ve 61 yaşındaki Cem Özer'in 2017 yılında evlendiği eşi Pınar Dura, eşine verdiği destek ile dikkat çekmişti. Bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine Cem Özer, cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarını sosyal medyada ifşa eden kadını, "Bana kumpas kurdular, para yüzünden yaptılar." diyerek suçlamıştı. İfşa sonrası Cem Özer ile eşi Pınar Dura, bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.
ALMANYA'DA BİRLİKTE OLDUK
Programa telefonla bağlanan Cem Özer ise kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak şunları söyledi: "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Sosyal medyadan sevişmeye başladık.
Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük." Özer, kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü: "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro'ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden özür diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için."