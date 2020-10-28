Cem Özer ifşa sonrası eşi Pınar Dura ile el ele! Canlı yayında tüm gerçekler ortaya dökülmüştü...

Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük." Özer, kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü: "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro'ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden özür diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için."