Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Çukur’un yıldızıyla...
Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya, eski eşiyle şaşırttı. Ecem Özkaya'nın 2010–2019 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ecem Özkaya'nın çocuğunun babası ve Çukur dizisinde rol alan eski eşi...
09.04.2022 23:19 - Son Güncelleme: 09.04.2022 23:19
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin bu akşamki bölümünden sonra gündem oldu.