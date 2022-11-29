Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef'ten elenen Fatma Nur'a Somer Şef'ten olay yorum 'kapak olsun' Kavgaların kadını...
Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak bu kez olmadı, çekirge sıçramayadı. Fatma Nur Uçar'ın elemesinden sonra bakın şefler ne yorum yaptı.
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 139. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan yine doruktaydı.
Dört yarışmacı, iki aşamalı eleme oyununun ilk etabında mor patates yani mor majeste ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Yeni formata göre jüri değerlendirdi ve puanları verdi. Buna göre Fatma Nur 15, Burak Kaya 16, Tolga 17 ve Gamze de 16 puan alarak ikinci tura çıktı.
İkinci yemek ise Mehmet Şef'in imza tabağı tatlı dilek oldu.
Tabakları çıkaran yarışmacıların değerlendirilmesi ardından MasterChef jürisi tabaklara oyları verdi. 34 puanla potadan ilk çıkan Burak Kaya oldu. İkinci olarak ilk 9'a kalan isim ise Gamze. Son ikiye Fatma Nur ile Tolga kaldı. Danilo Şef, ''Fatma Nur, maalesef senin tatlında bir problem var.'' diyerek puanı açıkladı.