13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...
Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son olarak verdiği bir röportajla gündeme geldi. Henüz 13 yaşındayken tezgahtarlığa başlayan Ersoy, bilinmeyenlerini anlatırken çarpıcı itiraflarda bulundu. Ersoy'un "Kazandığınız parayla ne yaptınız?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. İşte Muazzez Ersoy'un dikkat çeken o açıklamaları...
28.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:43
Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Henüz 13 yaşındayken tezgahtarlığa başlayan Ersoy, bilinmeyenlerini anlatırken çarpıcı itiraflarıyla dikkat çekti.
İşte Muazzez Ersoy'un açıklamalarından satır başları...
Posta'ya konuşan Ersoy, "İlk sahne kıyafetinizi nasıl aldığınızı hatırlıyor musunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:
İlk sahneye çıktığımda giyecek kostümüm yoktu. Annem doğum günümde iki altın bilezik hediye etmişti. Bilezikleri Kapalıçarşı'da bozdurup Beyoğlu'ndaki Feriha Modaevi'nden iki kostüm almıştım.