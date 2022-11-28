13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Pazardan alışveriş fikri kulağınıza nasıl geliyor?

Çocukluğumdan beri pazarları severim. İnsan psikolojisine iyi geliyor. İnsan diyalog içinde oluyor. Her şeyi daha uygun fiyata satın alabiliyoruz. Rahmetli annemle Kasımpaşa Yenişehir'deki pazara bir günde üç-dört kez giderdik.