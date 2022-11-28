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13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son olarak verdiği bir röportajla gündeme geldi. Henüz 13 yaşındayken tezgahtarlığa başlayan Ersoy, bilinmeyenlerini anlatırken çarpıcı itiraflarda bulundu. Ersoy'un "Kazandığınız parayla ne yaptınız?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti. İşte Muazzez Ersoy'un dikkat çeken o açıklamaları...

28.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:43
13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Henüz 13 yaşındayken tezgahtarlığa başlayan Ersoy, bilinmeyenlerini anlatırken çarpıcı itiraflarıyla dikkat çekti.

İşte Muazzez Ersoy'un açıklamalarından satır başları...

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13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Posta'ya konuşan Ersoy, "İlk sahne kıyafetinizi nasıl aldığınızı hatırlıyor musunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

İlk sahneye çıktığımda giyecek kostümüm yoktu. Annem doğum günümde iki altın bilezik hediye etmişti. Bilezikleri Kapalıçarşı'da bozdurup Beyoğlu'ndaki Feriha Modaevi'nden iki kostüm almıştım.

13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

En çok hangi konuda paraya kıyarsınız?

İşimle ilgili paraya kıyarım. Hiç acımam, acımadım da! 100 kişilik orkestra kurdum, konserler verdim. Sahneye özel dekorlar yaptırdım.

13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Pazardan alışveriş fikri kulağınıza nasıl geliyor?

Çocukluğumdan beri pazarları severim. İnsan psikolojisine iyi geliyor. İnsan diyalog içinde oluyor. Her şeyi daha uygun fiyata satın alabiliyoruz. Rahmetli annemle Kasımpaşa Yenişehir'deki pazara bir günde üç-dört kez giderdik.

13 yaşında tezgahtarlığa başlamıştı! Muazzez Ersoy yıllar sonra itiraf etti! Yokluktan gelen nostalji kraliçesi ilk parasıyla...

Siz ne zaman yaşlanacaksınız Allah aşkına?

Allah'ın izniyle yaşlanmayacağım. Kimse beni buruş buruş görmeyecek!

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