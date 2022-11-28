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Haberler Magazin Cansu Dere ile Melis Sezen'den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler"

Cansu Dere ile Melis Sezen'den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler"

Cansu Dere ile Melis Sezen'den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar, ikiliye sosyal medyada yorum yağdı.Sadakatsiz dizisinde canlandırdıkları Asya ve Derin karakteriyle son olarak sevenlerinin karşısına çıkan Cansu Dere ile Melis Sezen'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Miami tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla gündeme gelen ikiliye sosyal medyada, "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler" yorumları yağdı.

28.11.2022 09:29 - Son Güncelleme: 28.11.2022 09:44
Cansu Dere ile Melis Sezen’den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: Volkan’ı şutlayıp tatile gitmişler

Cansu Dere ile Melis Sezen'den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar, ikiliye sosyal medyada "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler" yorumları yağdı.

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Cansu Dere ile Melis Sezen’den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: Volkan’ı şutlayıp tatile gitmişler

'Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, dizinin Asya'sına hayat veren Cansu Dere ile tatile çıktı. İkili tatil için Miami'yi tercih etti.

Cansu Dere ile Melis Sezen’den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: Volkan’ı şutlayıp tatile gitmişler

Gündüzleri sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ikili, gece de çılgın partilere katıldı.

Cansu Dere ile Melis Sezen’den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: Volkan’ı şutlayıp tatile gitmişler

İKİ GÜZEL MİAMİ'DE

İki güzel sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmail etmedi.

Cansu Dere ile Melis Sezen’den Miami çıkarması! Kumsaldan peş peşe paylaştılar sosyal medyada yorum yağdı: Volkan’ı şutlayıp tatile gitmişler

Ardından 47 yaşındaki Cansu Dere'nin boyu ile 25 yaşındaki Melis Sezen'in boyu merak konusu oldu.

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