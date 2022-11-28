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Haberler Magazin Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef'ten elenen Fatma Nur için Somer Şef'ten olay yorum 'kapak olsun' Kavgaların kadını...

Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef'ten elenen Fatma Nur için Somer Şef'ten olay yorum 'kapak olsun' Kavgaların kadını...

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak bu kez olmadı, çekirge sıçramayadı. Fatma Nur Uçar'ın elemesinden sonra bakın şefler ne yorum yaptı.

28.11.2022 08:55 - Son Güncelleme: 28.11.2022 08:55
Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 139. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan yine doruktaydı.

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Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...

Dört yarışmacı, iki aşamalı eleme oyununun ilk etabında mor patates yani mor majeste ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Yeni formata göre jüri değerlendirdi ve puanları verdi. Buna göre Fatma Nur 15, Burak Kaya 16, Tolga 17 ve Gamze de 16 puan alarak ikinci tura çıktı. İkinci yemek ise Mehmet Şef'in imza tabağı tatlı dilek oldu.

Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...

Tabakları çıkaran yarışmacıların değerlendirilmesi ardından MasterChef jürisi tabaklara oyları verdi. 34 puanla potadan ilk çıkan Burak Kaya oldu. İkinci olarak ilk 9'a kalan isim ise Gamze. Son ikiye Fatma Nur ile Tolga kaldı. Danilo Şef, ''Fatma Nur, maalesef senin tatlında bir problem var.'' diyerek puanı açıkladı.

Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...

Fatma Nur'un tabağında pudingin kesilmesi puanlarını da etkiledi. Şef tabaklarında birebir aynı görselliği yakalayan Fatma Nur'un tabağına Mehmet Şef'in puanı 3 oldu ve böylece Fatma Nur hayallerine veda etti. Fatma Nur 26, Tolga ise 28 puanda kaldı.

Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...
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