Çekirge bu kez sıçramayadı! Masterchef’ten elenen Fatma Nur için Somer Şef’ten olay yorum ’kapak olsun’ Kavgaların kadını...

Dört yarışmacı, iki aşamalı eleme oyununun ilk etabında mor patates yani mor majeste ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Yeni formata göre jüri değerlendirdi ve puanları verdi. Buna göre Fatma Nur 15, Burak Kaya 16, Tolga 17 ve Gamze de 16 puan alarak ikinci tura çıktı. İkinci yemek ise Mehmet Şef'in imza tabağı tatlı dilek oldu.