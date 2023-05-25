Çekici gözler için bakın ne yapıyormuş! Dupa Lipa'nın güzellik sırrı ortaya çıktı! 2 yöntemle 10 kat daha alımlı görünmenin formülü...
Popüler şarkıcı Dua Lipa, güzellik sırrıyla ilgili merak uyandıran detaylarıyla gündeme geliyor. 27 yaşındaki Lipa, 41 yaşındaki sevgilisi Romain Gavras ile birlikte katıldığı 76. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy göstererek dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla sıkça magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı, çekici görünümüyle de büyük ilgi topluyor. Arnavut kökenli Lipa'nın saç, cilt ve makyaj konusunda dikkat ettiği detaylar, merak edenler için derledik. Dua Lipa'nın güzellik sırrının temelinde sağlıklı bir cilt bakım rutini yatıyor. Ünlü şarkıcı, cildini düzenli olarak nemlendirirken güneş koruması kullanmayı da ihmal etmiyor. Ayrıca, makyaj temizlemesine büyük önem veriyor ve her gün cildini temizleyerek gözeneklerini açık tutuyor.
25.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:25
Dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa güzelliğiyle büyük ilgi çekiyor. Kendine has tarzıyla bilinen Lipa'nın özellikle çekici bakışları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte Dua Lipa'nın alımlı bakışlarının sırrı ve makyaj ipuçları...