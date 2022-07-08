Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! Süper minisiyle şezlong pozlarını peş peşe yayınladı! Sosyal medyayı salladı
Burcu Özberk dekoltede sınır tanımadı! Esra karakterini canlandırdığı Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli beyaz mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Şezlong pozlarıyla dikkat çeken Özberk, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
08.07.2022 21:19 - Son Güncelleme: 08.07.2022 21:19
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, yaz aylarının gelmesiyle soluğu Bali'de almıştı.