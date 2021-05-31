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Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta programa sağlık sorunları nedeniyle veda eden Hakan Altun'un şarkıları seslendirildi. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda Merve Özbey de yerini aldı. Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programa konuk olan Merve Özbey'in özel hayatı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları Özbey'in hayatını araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

31.05.2021 22:50 - Son Güncelleme: 31.05.2021 23:11
Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta programa sağlık sorunları nedeniyle veda eden Hakan Altun'un şarkıları seslendirildi. Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda Merve Özbey de konuk olarak yerini aldı.

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Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

Güçlü sesiyle ve sahne performansıyla dikkat çeken Merve Özbey'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Merve Özbey aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Merve Özbey olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu.

Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Çiftin Elif Özüm isminde kızları var.

Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Özbey, aslen Erzurum'ludur.