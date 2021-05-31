Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Merve Özbey’in memleketi…

Merve Özbey bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta programa sağlık sorunları nedeniyle veda eden Hakan Altun'un şarkıları seslendirildi. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda Merve Özbey de yerini aldı. Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programa konuk olan Merve Özbey'in özel hayatı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları Özbey'in hayatını araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

31.05.2021 22:50 - Son Güncelleme: 31.05.2021 23:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





