Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'
Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk pozları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Aşk pozlarının ardından yeni fotoğraf paylaşan Ebru Şahin, en doğal hali ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. işte Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin'in makyajsız hali...
03.08.2020 17:56
- Son Güncelleme: 03.08.2020 18:02
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili devam ediyor. Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisine makyajsız poz veren Ebru Şahin, en doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
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