Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk pozları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Aşk pozlarının ardından yeni fotoğraf paylaşan Ebru Şahin, en doğal hali ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. işte Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin'in makyajsız hali...