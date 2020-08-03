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Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk pozları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Aşk pozlarının ardından yeni fotoğraf paylaşan Ebru Şahin, en doğal hali ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. işte Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin'in makyajsız hali...

03.08.2020 17:56 - Son Güncelleme: 03.08.2020 18:02
Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili devam ediyor. Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisine makyajsız poz veren Ebru Şahin, en doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

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Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

"EBRU AİLEYE GİRDİ"

Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

Fotoğrafta milli basketbolcunun yeğeninin de yer alması, "Ebru aileye girdi" yorumlarına neden oldu.

Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

İşte Ebru Şahin'in makyajsız paylaşımı ve ünlülerin en doğal halleri...

Cedi Osman ile aşk pozlarının ardından Ebru Şahin'den yeni paylaşım! 'Makyajsız bile güzel'

HAZAL KAYA

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