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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile yeniden ekranlarda göreceğimiz Demet Özdemir, 2020 yazının en çok konuşulan isimleri arasında. Bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen Demet Özdemir ile oyuncu Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ancak ikili aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Aynı otelde konaklamaya başladıkları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un samimi halleri herkes tarafından dikkat çekiyor. Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Koç'u kenardan izledi.

04.08.2020 09:48 - Son Güncelleme: 04.08.2020 10:06
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sevgili mi? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Bikinili fotoğrafları ve kahkahaları ile 2020 yazının en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç, birlikte görüntülenmiş ama aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Sabah'ın haberine göre; ikili, bu kez Alaçatı'da ortaya çıktı. Özdemir ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekiyor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Demet Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Oğuzhan Koç'u kenardan izledi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in aşk iddialarına yapacakları açıklama merakla bekleniyor. Peki hangi ümlü kiminle aşk yaşıyor? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

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