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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da yakalandı! Aşk iddialarını yalanlamışlardı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile yeniden ekranlarda göreceğimiz Demet Özdemir, 2020 yazının en çok konuşulan isimleri arasında. Bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen Demet Özdemir ile oyuncu Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ancak ikili aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Aynı otelde konaklamaya başladıkları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un samimi halleri herkes tarafından dikkat çekiyor. Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Koç'u kenardan izledi.

04.08.2020 09:48 - Son Güncelleme: 04.08.2020 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





