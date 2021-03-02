'Çaylar' repliğiyle efsaneler arasına girmişti! Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek şaşırttı!
Bir dönem 'Çaylar' repliğiyle dillerden düşmeyen Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Çocuklar Duymasın'ın ardından projelerde yer almayan Alpaslan Özmol hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Yılda birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol hakkındaki o gerçek ise hayrete düşürdü. İşte Almanya doğumlu olan Özmol hakkındaki şaşkına çeviren bilgiler...
02.03.2021 01:58
- Son Güncelleme: 02.03.2021 09:03
Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.