SON DAKİKA: Selin Yeninci’nin sağlık durumu nasıl? 33 yaşındaki Selin Yeninci'nin koronavirüs mücadelesi...
Son dakika haberi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinden geldi. Selin Yeninci koronavirüse yakalandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin korona testi pozitif çıktı. Selin Yeninci'nin sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Hastanede tedavi altına alınan oyuncunun hayranları, dualar ve attıkları mesajlarla ona moral veriyor. 33 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci'den sevindiren haber geldi.
ADANA'DA TEST YAPTIRDI
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan ve ortaya atılan iddialarla sevenlerini korkutan Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinden haber var. Hastanede tedavi altına alınan başarılı oyuncunun hayranları, dualar ve attıkları mesajlarla ona moral veriyor.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı. Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.