Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşan Elçin Sangu hayranları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, Elçin Sangu'ya benzetilince ortalık karıştı. Çarpışma'da Zeynep karakterine hayat veren Elçin Sangu, kızıl saçları ve duru güzelliği ile ekranların aranan ismi olurken, Melis Sezen'in yeni karakteri için saçlarını kızıla boyatması, sosyal medyayı 'Elçin'ciler ve 'Melis'çiler olarak ikiye ayırdı. Peki sizce Melis Sezen Elçin Sangu'ya benzemiş mi? İşte o fotoğraf...

29.04.2019 17:30 - Son Güncelleme: 29.04.2019 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





