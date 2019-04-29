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Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşan Elçin Sangu hayranları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, Elçin Sangu'ya benzetilince ortalık karıştı. Çarpışma'da Zeynep karakterine hayat veren Elçin Sangu, kızıl saçları ve duru güzelliği ile ekranların aranan ismi olurken, Melis Sezen'in yeni karakteri için saçlarını kızıla boyatması, sosyal medyayı 'Elçin'ciler ve 'Melis'çiler olarak ikiye ayırdı. Peki sizce Melis Sezen Elçin Sangu'ya benzemiş mi? İşte o fotoğraf...

29.04.2019 17:30 - Son Güncelleme: 29.04.2019 17:30
Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Çarpışma dizisinin kızıl saçlı güzeli Elçin Sangu ile Leke dizisinin güzel oyuncusu Melis Sezen'in benzerliği sosyal medyayı ikiye böldü. Elçin Sangu'ya benzetilen Melis Sezen'den yapılan yorumlara yanıt geldi. İşte birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...

Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Buna benzerlik değil ikizlik denir! Görenleri hayrete düşüren benzerliklere, ünlülerin kendileri bile şaştı kaldı. Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!

İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...

Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.

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