Çarpışma'nın kızıl güzeli Elçin Sangu hayranları şok oldu! İşte sosyal medyayı ikiye bölen olay!
Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşan Elçin Sangu hayranları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, Elçin Sangu'ya benzetilince ortalık karıştı. Çarpışma'da Zeynep karakterine hayat veren Elçin Sangu, kızıl saçları ve duru güzelliği ile ekranların aranan ismi olurken, Melis Sezen'in yeni karakteri için saçlarını kızıla boyatması, sosyal medyayı 'Elçin'ciler ve 'Melis'çiler olarak ikiye ayırdı. Peki sizce Melis Sezen Elçin Sangu'ya benzemiş mi? İşte o fotoğraf...
İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...
Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.