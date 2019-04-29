Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan şok açıklama: Uzaklarda olacağız!

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i, Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.Altuğ, kendisini çeken gazetecileri görünce "Dizi bitti, kendimize zaman ayırıyoruz güzel havanın tadını çıkarıyorum" dedi. Muhabirlerin 'başka proje olacak mı?' sorusuna Altuğ, "bir durun nefes alalım bi tatil yapalım" cevabını verdi. 'Bu yaz tatil rotanız neresi?' sorusuna ise "Bu yaz uzaklarda olacağız, güney sahillerimizde bizi pek göremeyeceksiniz" dedi. Altuğ, "Yurt dışında nereler olur daha belli değil ancak bu yaz daha çok yurt dışı tercih edeceğiz" diyerek köpeğini arabasına koyduktan sora Bebek'ten ayrıldı. Pınar Altuğ'un fiziğini görenler ise ünlü oyuncunun 44 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Pınar Altuğ'un gençlik ve şimdiki hali...