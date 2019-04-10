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Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikteliği ile gündemde kalmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez İstanbul'a gelen sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın eski görüntüsü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmesinin ardından ortaya çıkan bu görüntü, hem sosyal medya hem de magazin gündemini sallayacağa benziyor. İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü...

10.04.2019 17:29 - Son Güncelleme: 10.04.2019 17:53
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

Şeyma Subaşı'nın eski görüntüsü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte görüntülenmesi üzerine ortaya çıkan bu fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşecek. İşte Şeyma Subaşı'nın ilk kez göreceğiniz olay yaratacak görüntüsü!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

ZARA

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

ZARA

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

ZARA

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

ZARA

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