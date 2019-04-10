Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!

Şeyma Subaşı'nın eski görüntüsü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte görüntülenmesi üzerine ortaya çıkan bu fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşecek. İşte Şeyma Subaşı'nın ilk kez göreceğiniz olay yaratacak görüntüsü!