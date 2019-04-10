Şeyma Subaşı'nın olay yaratacak görüntüsü ortaya çıktı! Magazin camiasına bomba gibi düşecek!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikteliği ile gündemde kalmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez İstanbul'a gelen sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın eski görüntüsü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmesinin ardından ortaya çıkan bu görüntü, hem sosyal medya hem de magazin gündemini sallayacağa benziyor. İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü...
10.04.2019 17:29
- Son Güncelleme: 10.04.2019 17:53
DİĞER GALERİLER