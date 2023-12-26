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Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser'im görse duygulanır

Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin eşi Suat Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan ve uzun bir süre önce diziye veda eden Figen Evren adeta sırra kadem bastı. Ünlü oyuncu, uzun süre sonra son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Evren'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Hüsnü Komiser'im görse duygulanır" yorumu yapıldı. İşte Figen Evren'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 12:13 Güncelleme 26 Aralık 2023, 12:13
Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser’im görse duygulanır 1

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Suat Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Figen Evren, diziden ayrıldıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser’im görse duygulanır 2

Ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından ise son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser’im görse duygulanır 3

Evren'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Hüsnü Komiser'im görse duygulanır" yorumu yapıldı.

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