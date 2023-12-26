Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser'im görse duygulanır

Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin eşi Suat Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan ve uzun bir süre önce diziye veda eden Figen Evren adeta sırra kadem bastı. Ünlü oyuncu, uzun süre sonra son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Evren'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Hüsnü Komiser'im görse duygulanır" yorumu yapıldı. İşte Figen Evren'in son hali...