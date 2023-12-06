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40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç 'Tatlısu!' Kendi potunu ti'ye alan Nebahat Çehre'ye Başak Dizer'den yanıt: "Siz bizim..."

Yılların eskitemediği oyuncu Nebahat Çehre'nin, Kıvanç Tatlıtuğ günlerdir sosyal medyanın dilinde... Gerek zerafeti, gerek yılların eskitemediği güzelliğiyle Nebahat Çehre, sık sık gündem yaratmayı başarıyor. Önceki akşam Altın Kelebek Ödülleri'nde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı anons ettiği sırada, Tatlıtuğ'u 'Tatlısu' olarak anons eden Çehre sosyal medyanın diline düşmüştü. Kendi kendine de yaptığı bir paylaşımla ti'ye alan Çehre'ye Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 11:46 Güncelleme 06 Aralık 2023, 11:59
40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç ’Tatlısu!’ Kendi potunu ti’ye alan Nebahat Çehre’ye Başak Dizer’den yanıt: Siz bizim... 1

Önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödüller'ine Nebahat Çehre damgasını vurdu.

40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç ’Tatlısu!’ Kendi potunu ti’ye alan Nebahat Çehre’ye Başak Dizer’den yanıt: Siz bizim... 2

Zerafeti ve yılların eskitemediği güzelliğiyle Çehre, kırmızı halıda göz kamaştırdı.

40 yıllık Kıvanç Tatlıtuğ oldu Kıvanç ’Tatlısu!’ Kendi potunu ti’ye alan Nebahat Çehre’ye Başak Dizer’den yanıt: Siz bizim... 3

Gecede ödül takdim edenlerden biri olan Çehre, ödülü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a verdi.

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