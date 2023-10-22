Cansu Tosun “O günü hiç unutmayacağım” deyip paylaştı! O sözler üzdü! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlenen bir çocuk annesi Cansu Tosun, geçen günlerde babası Kenan Tosun ile gündem olmuştu. Kenan Tosun, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve yasak böylelikle ortaya çıkmıştı. Cansu Tosun, yaşanan skandalın ardından sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. "O günü hiç unutmayacağım" diyen Tosun'un kaleme aldığı satırlar takipçilerini üzdü.