8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak’tan dikkat çeken paylaşım! “Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum”

Ceyda Düvenci ile 2015 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu olan Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçen aylarda son buldu. Boşanma süreci ve sonrasında sık sık gündem olan oyuncu, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı göndermeli paylaşımlarla dikkat çekti. Şakrak, Instagram'da yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. "Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum" diyen Şakrak'ın hem kaleme aldığı satırlar hem de son hali çok konuşuldu. İşte Bülent Şakrak'ın o paylaşımı...
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adını verdikleri bir oğulları oldu.
Sosyal medyada yayınladıkları romantik pozlarla sık sık adlarından söz ettiren çift, geçen aylarda boşanma haberleriyle gündeme geldi.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede bitti.