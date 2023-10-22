8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak’tan dikkat çeken paylaşım! “Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum”

Ceyda Düvenci ile 2015 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu olan Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçen aylarda son buldu. Boşanma süreci ve sonrasında sık sık gündem olan oyuncu, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı göndermeli paylaşımlarla dikkat çekti. Şakrak, Instagram'da yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. "Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum" diyen Şakrak'ın hem kaleme aldığı satırlar hem de son hali çok konuşuldu. İşte Bülent Şakrak'ın o paylaşımı...