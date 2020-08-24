Cansu Tosun babaannesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu! Cansu Tosun nereli?
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine giren Cansu Tosun'un babaannesi Döne Tosun, corona virüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda oğlu Marsel'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan Tosun, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Düğününde çekilen karelerini yayınlayan Cansu Tosun, "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı. Babaannesinin koronavirüse yakalandığını belirten Cansu Tosun'un nereli olduğu merak konusu oldu.
24.08.2020 14:02
- Son Güncelleme: 24.08.2020 14:05
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