Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Sosyetenin tanınan simalarından Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamayan çift, ortalıklarının bitirmelerinin ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...