Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti
2016 yılında nikah masasına oturan Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi atlatamadı. Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras, ortalıklarının ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. İşte sosyetenin konuştuğu boşanma...
24.08.2020 13:37
- Son Güncelleme: 24.08.2020 13:37
Sosyetenin tanınan simalarından Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamayan çift, ortalıklarının bitirmelerinin ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...
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