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Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

2016 yılında nikah masasına oturan Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi atlatamadı. Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras, ortalıklarının ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. İşte sosyetenin konuştuğu boşanma...

24.08.2020 13:37 - Son Güncelleme: 24.08.2020 13:37
Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Sosyetenin tanınan simalarından Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamayan çift, ortalıklarının bitirmelerinin ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...

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Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras'ın evliliklerinde ikinci krizi yaşadıklarını yazmıştım.

Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Temmuz 2016'da evlenen ve geçen yıl yaşadıkları ilk krizi atlatan çiftin, yine evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim.
Ancak öğrendim ki, maalesef ikinci krizi atlatamamışlar!

Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Hatırlarsanız; Ahmet Uras'ın kayınpederinin kurduğu, eşi ile ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, Huqqa, Huqqabaz, Market Bosphorus ve Qurabiye markaların yer aldığı Q Food & Beverage şirketinden ayrıldığını yazmıştım.

Sosyetenin konuştuğu boşanma! Önce ortaklık ardından evlilik bitti

Şimdi de, iş ortaklıklarının ardından hayat ortaklıklarını da bitirmişler.

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