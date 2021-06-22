Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

'Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan mesaj attığı kız olarak ünlenen ve sonrasında 'Ronaldo beni Madrid'e çağırdı ama ben gitmedim' açıklamalarıyla ünlenen manken Cansu Taşkın, kameralara makyajsız yakalanınca olanlar oldu. Bir süre önce sarışın olmaya karar veren ve sosyal medyada bol bol makyajlı filtreli fotoğraflar paylaşan Cansu Taşkın'ın makyajsız hali görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.

22.06.2021 13:58 - Son Güncelleme: 22.06.2021 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





