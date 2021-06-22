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Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

'Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan mesaj attığı kız olarak ünlenen ve sonrasında 'Ronaldo beni Madrid'e çağırdı ama ben gitmedim' açıklamalarıyla ünlenen manken Cansu Taşkın, kameralara makyajsız yakalanınca olanlar oldu. Bir süre önce sarışın olmaya karar veren ve sosyal medyada bol bol makyajlı filtreli fotoğraflar paylaşan Cansu Taşkın'ın makyajsız hali görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.

22.06.2021 13:58 - Son Güncelleme: 22.06.2021 13:58
Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

Instagram'ın en beğenilen modelleri arasında gösterilen Cansu Taşkın'ı hiç böyle görmediniz. Kameralara hazırlıksız yakalanan Taşkın'ın makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı.

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Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

Herkes onu Cristiano Ronaldo'nun mesaj attığı kadın olarak tanıdı. Sonrasında şöhretle buluşan Cansu Taşkın'ın şimdilerde sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz gün Florya'da görüntlendi. Alışveriş turu sonrası muhabirlere poz veren manken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

Modelin makyajsız hali ise sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kullanıcı Taşkın'ı bu şekilde tanıyamayacaklarını dile getirdi. İşte başta Cansu Taşkın olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.

Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

Esra Erol

Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler küçük çaplı bir şok geçirdi! Hazırlıksız yakalanan Cansu'nun eli ayağına dolandı

Esra Bilgiç