Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan yaz imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! 'Eski halinize dönmelisiniz'
Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Havaların ısınması ile ünlüler yaz sezonunu açtı. Kimileri bikinili halleri ile kimileri ise yeni imajıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının güzel anneleri Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan sarıya boyattığı saçlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isimlerin hayranları, 'Eski halinize dönmelisiniz' yorumlarında bulundu.
22.06.2021 13:08
- Son Güncelleme: 22.06.2021 13:21
'ESKİ HALİNİZE DÖNMELİSİNİZ'
Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan yaz imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Saçını sarı renge boyatan 1 çocuk annesi Seda Bakan'ın değişimi kısa sürede gündem oldu. Yaz ayının gelmesi ile sarı renge geçen ünlüler arasında yer alan Seda Bakan, Amine Gülşe ve Hazal Kaya'nın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Çoğunluk Amine ve Hazal'a göre Seda Bakan'a sarı rengin daha çok yakıştığı yönünde yorumlarda bulunsa da ana fikir aynı oldu, ' 'Eski halinize dönmelisiniz!'
İşte başta sosyal medyanın konuştuğu Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan olmak üzere ünlülerin yıllariçindeki değişimleri...