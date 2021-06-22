Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi! 'Evlenmeden olmaz' diyerek hamilelik haberlerini yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda gerçeği itiraf etti. Ancak bunu da kendi tarzı ile yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı yazı ile gündeme bomba gibi düştü. Ardından yazıyı hemen kaldıran Şeyma Subaşı her defasında yalanladığı 'bebek için evlilik' iddialarını da böylece doğrulamış oldu.

22.06.2021 14:48 - Son Güncelleme: 22.06.2021 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





