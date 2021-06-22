Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...
Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi! 'Evlenmeden olmaz' diyerek hamilelik haberlerini yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda gerçeği itiraf etti. Ancak bunu da kendi tarzı ile yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı yazı ile gündeme bomba gibi düştü. Ardından yazıyı hemen kaldıran Şeyma Subaşı her defasında yalanladığı 'bebek için evlilik' iddialarını da böylece doğrulamış oldu.
Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış, sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
"EVET HAMİLEYİM VE EVLENMİYORUM"
Bir süredir hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda hamile olduğunu da kabul etti. Subaşı "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.