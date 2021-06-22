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Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi! 'Evlenmeden olmaz' diyerek hamilelik haberlerini yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda gerçeği itiraf etti. Ancak bunu da kendi tarzı ile yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı yazı ile gündeme bomba gibi düştü. Ardından yazıyı hemen kaldıran Şeyma Subaşı her defasında yalanladığı 'bebek için evlilik' iddialarını da böylece doğrulamış oldu.

22.06.2021 14:48 - Son Güncelleme: 22.06.2021 15:03
Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

NAFAKA YALAN OLDU!

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi 'Evlenmeden olmaz' diyerek hamilelik haberlerini yalanlayan Şeyma Subaşı bombayı patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış, sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

"EVET HAMİLEYİM VE EVLENMİYORUM"

Bir süredir hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda hamile olduğunu da kabul etti. Subaşı "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

Hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını hemen silen Şeyma Subaşı'nın nafaka durumu ise merak konusu oldu. 'Evlilik varsa nafaka yok' anlaşmasına göre Şeyma Subaşı şimdilik nafaka almaya devam edecek gibi görünüyor.

Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf önce paylaştı sonra sildi nafaka yalan oldu! 'Evlenmeden olmaz' deyip yalanlamıştı meğer Meedo ile...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gerçekler gündeme bomba gibi düşmüş, ikili konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.