Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı! Kumsalı podyuma çevirdi bikinili pozlarını peş peşe yayınladı
Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı! Kumsalı podyuma çevirdi… Fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü model Cansu Taşkın, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Taşkın, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü model, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cansu Taşkın'ın çok konuşulan bikinili pozları…
28.05.2021 18:19
- Son Güncelleme: 28.05.2021 18:34
Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa ederek adını geniş kitlelere duyuran Cansu Taşkın, daha sonra yaptığı iddialı paylaşımlar ve fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla sık sık gündem olmuştu.
Havaların ısınmasıyla soluğu Çeşme'de alan Cansu Taşkın, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
28 yaşındaki Taşkın, bikinili tatil pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İnce beliyle dikkat çeken model, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Cansu Taşkın'ın çok konuşulan bikinili pozları…
Öte yandan bikinisiyle obbjektif karşısına geçen Taşkın'ın boyu merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, düzgün fiziğiyle dikkat çeken Taşkın'ın boyunu merak edip sordu. İşte başta Cansu Taşkın olmak üzere ünlü isimlerin boyları…