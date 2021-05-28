Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı! Kumsalı podyuma çevirdi bikinili pozlarını peş peşe yayınladı

Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı! Kumsalı podyuma çevirdi… Fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü model Cansu Taşkın, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Taşkın, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü model, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cansu Taşkın'ın çok konuşulan bikinili pozları…

28.05.2021 18:19 - Son Güncelleme: 28.05.2021 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





