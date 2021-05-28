Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'a yıllar uğramadan geçti! Pınar Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. İki çocuğu ve eşiyle mutlu bir hayat süren Pınar Aydın'ı yıllar adeta teğet geçmiş gibi. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
28.05.2021 17:42
- Son Güncelleme: 28.05.2021 18:15
O, 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı, Ali'nin ilk aşkı Pınar Aydın. Sonrasında Arka Sokaklar dizisine Pınar karakterini canlandırmak için pek çok oyuncu geldi geçti ama hiç kimse onun gibi olamadı.
Katıldığı ses yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın'ın daha sonra oyunculuk kariyeri başladı. Kısa sürede Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle sevilen Pınar Aydın, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Pınar Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı.
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı, Pınar Aydın son haliyle şaşırttı. Yıllar adeta onu teğet geçmiş gibi. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin değişimleri.