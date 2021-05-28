Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler şaşıp kalıyor! İşte 'Kim anne kim kız belli değil' dedirten Havva Öztel...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler şaşıp kalıyor! Kızlarının pabucunu dama atan Havva Öztel Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2 kız çocuk annesi Öztel, görünümü ile 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor! Son olarak Ayça ve Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşan Öztel'e, "Kardeşleriniz çok güzelmiş" yorumları yapıldı. İşte abla - kardeş gibi görünen Aleyna Tilki ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

28.05.2021 18:31 - Son Güncelleme: 28.05.2021 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





