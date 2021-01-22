Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!
Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama yine Cansu Taşkın'dan geldi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl önce kendisine mesaj attığına yönelik sorulara yanıt verdi. Yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Taşkın, Cristiano Ronaldo'nun kendisini evine çağırdığını ancak gitmediğini ileri sürmüştü. O dönem Cristiano Ronaldo'nun Cansu Taşkın'a attığı mesajlar gündemde şok etkisi yaratmıştı. İşte yıllar sonra Cansu Taşkın'dan gelen Cristiano Ronaldo itirafı ve yaşananlar...
22.01.2021 09:41
- Son Güncelleme: 22.01.2021 10:00