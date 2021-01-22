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Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama yine Cansu Taşkın'dan geldi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl önce kendisine mesaj attığına yönelik sorulara yanıt verdi. Yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Taşkın, Cristiano Ronaldo'nun kendisini evine çağırdığını ancak gitmediğini ileri sürmüştü. O dönem Cristiano Ronaldo'nun Cansu Taşkın'a attığı mesajlar gündemde şok etkisi yaratmıştı. İşte yıllar sonra Cansu Taşkın'dan gelen Cristiano Ronaldo itirafı ve yaşananlar...

22.01.2021 09:41 - Son Güncelleme: 22.01.2021 10:00
Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında Cansu Taşkın kendisine yöneltilen soruya bakın ne yanıt verdi...

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Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Cristiano Ronaldo ile mesajları ve Instagram pozları ile hafızalara kazınan 28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, Üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını hakkındaki soruya cevap verdi.

Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

"BU KONU BENİM İÇİN KAPANDI!"

Konuşmak istemediğini belirten 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, "Bu konu kapandı benim için" dedi.

Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Cansu Taşkın, geçtiğimiz yıllarda Cristiano Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti.

Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Sık sık Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başaran Cansu Taşkın'ın foyası o dönemlerde ortaya çıktı.