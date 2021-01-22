Cansu Taşkın Cristiano Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etmiş, 'Ronaldo eve çağırdı' demişti... O mesajlar hakkında bomba açıklama!

Cristiano Ronaldo ile mesajları ve Instagram pozları ile hafızalara kazınan 28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, Üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını hakkındaki soruya cevap verdi.