Cansu Dere’yle aşk yaşadığı konuşuluyordu! Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer...
Cansu Dere'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu! Sadakatsiz'de Volkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Caner Cindoruk, geçen günlerde dizideki partneri Cansu Dere ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Dizinin son bölümünün yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme gelen Cindoruk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle Cindoruk'un aşk hayatını merak etti. Eski aşkları merak konusu olan Cindoruk'un bir dönem ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Caner Cindoruk'un kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski sevgilisi kim çıktı...
16.03.2022 23:23 - Son Güncelleme: 16.03.2022 23:23
Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, Sadakatsiz dizisinde başrolü paylaştığı Cansu Dere ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.