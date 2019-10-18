Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali
Cansu Dere geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız ve salaş hali ile dikkat çeken Cansu Dere'yi gören hayranları şoke oldu. Atv ekranlarında yayınlanan Ezel dizisinde Eyşan Tezcan karakteri ile bir döneme damga vuran 39 yaşındaki Cansu Dere makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile adından günlerce bahsettiren Cansu Dere ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
18.10.2019 09:42
- Son Güncelleme: 18.10.2019 09:42
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