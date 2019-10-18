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Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali

Cansu Dere geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız ve salaş hali ile dikkat çeken Cansu Dere'yi gören hayranları şoke oldu. Atv ekranlarında yayınlanan Ezel dizisinde Eyşan Tezcan karakteri ile bir döneme damga vuran 39 yaşındaki Cansu Dere makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile adından günlerce bahsettiren Cansu Dere ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

18.10.2019 09:42 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:42
Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali

Cansu Dere makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Dere, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Güzel oyuncuyu gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Cansu Dere'nin ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali

BİRİCİK SUDEN

Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali

BİRİCİK SUDEN

Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali

GÖKÇE BAHADIR

Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali
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