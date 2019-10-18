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Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat veriyor. Esra Dermancıoğlu, başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan ünlü isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu sosyal medyada da fırtınalar estiriyor. Önceki gün sosyal medyaya düşen patates fotoğrafı çok konuşuldu.

18.10.2019 09:43 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:53
Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes yenge karakteriyle tanınan Esra Dermancıoğlu, son olarak Bir Zamanlar Çukurova'daki Müjgan'ın halası Behice rolüyle fırtına gibi esiyor.

Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

Instagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarla da dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla olay oldu.

Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

İlginç giyim tarzı dikkat çeken ünlü oyuncu, patates yerken çekilen bir fotoğrafına "Patates kızartması selülit yapmaz" notunu düştü.

Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

KIZINI GÖRENLER ŞAŞIRIP KALMIŞTI

Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu'yu görenler şaşırdı.

Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

İkilinin anne-kız mı yoksa abla-kardeş mi olduğunu ayırt etmek çok zor.

İşte başta Esra Dermancıoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

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