Esra Dermancıoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte Çukurova'nın Behice'sinin o paylaşımı

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat veriyor. Esra Dermancıoğlu, başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan ünlü isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu sosyal medyada da fırtınalar estiriyor. Önceki gün sosyal medyaya düşen patates fotoğrafı çok konuşuldu.

18.10.2019 09:43 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





