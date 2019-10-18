Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi Ege Tanman... Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. Sevgilisiyle aşk fotoğrafları paylaşım 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocukların yıllar içerisindeki değişimleri.

18.10.2019 10:45 - Son Güncelleme: 18.10.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





