GaleriMagazin

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi Ege Tanman... Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. Sevgilisiyle aşk fotoğrafları paylaşım 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocukların yıllar içerisindeki değişimleri.

18.10.2019 10:45 - Son Güncelleme: 18.10.2019 10:53
Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

İşte yeni hali...

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı görenleri şaşkına çevirdi!

Babam ve Oğlum'un minik Deniz'iydi! Ege Tanman'ı artık tanımak imkansız... İşte son hali...

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali
Cansu Dere makyajsız yakalandı hayranları şoke oldu! Güzelliği ile göz dolduran Cansu Dere'nin 'yok artık' dedirten hali