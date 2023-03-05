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Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Cansu Dere kaza geçirdi, son durumu merak ediliyor. Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha geldi ünlü oyuncudan... Yatak odasında yangın çıktı ölümden döndü! Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz aylarda gıda zehirlenmesi yaşayan Cansu Dere ocak ayında da yatak odasında çıkan yangınla gündeme gelmişti. Uzun bir süre önce sessizliğe bürünen Cansu Dere'nin kaza geçirdiği öğrenildi. İşte Cansu Dere'nin son durumu...

05.03.2023 16:26 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:40
Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha... Cansu Dere kaza geçirdi, işte son durumu!

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Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Cansu Dere'nin evinde geçtiğimiz ocak ayında korku dolu anlar yaşamıştı.

Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Ardından sessizliğe bürünen ve geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmayan başarılı oyuncu hayranlarını endişelendirmişti.

Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Son olarak Sadakatsiz'de yer alan oyuncunun kaza geçirdiği ortaya çıktı. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmayacak.

Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili "Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca Instagram'ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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