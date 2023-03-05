Cansu Dere kaza geçirdi işte son durumu! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha...
Cansu Dere kaza geçirdi, son durumu merak ediliyor. Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir üzen haber daha geldi ünlü oyuncudan... Yatak odasında yangın çıktı ölümden döndü! Cansu Dere'nin evinde korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz aylarda gıda zehirlenmesi yaşayan Cansu Dere ocak ayında da yatak odasında çıkan yangınla gündeme gelmişti. Uzun bir süre önce sessizliğe bürünen Cansu Dere'nin kaza geçirdiği öğrenildi. İşte Cansu Dere'nin son durumu...
05.03.2023 16:26 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:40