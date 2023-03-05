Geniş Aile'nin Zekai'si Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan hamile! 1 ay önce evlenmişlerdi karnı burnunda kare geldi ünlülerden yorum yağdı
Geniş Aile'nin Zekai'si Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan hamile! 1 ay önce evlenmişlerdi, karnı burnunda kare geldi ünlülerden yorum yağdı. Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile geçtiğimiz şubat ayında Milano'da dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift, şimdilerde bebek beklediklerini duyurdu.
05.03.2023 17:23 - Son Güncelleme: 05.03.2023 17:23
Geniş Aile'nin Zekai'si Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan hamile! 1 ay önce evlenmişlerdi karnı burnunda kare geldi ünlülerden yorum yağdı.
Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.
Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı.