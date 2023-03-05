Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sından yaza özlem! Kah havuz başından kah tekneden paylaştı ortalık yıkıldı görenler: "Su gibisin..."
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sından yaza özlem! Kah havuz başından kah tekneden paylaştı ortalık yıkıldı görenler: "Su gibisin" , "Bu nasıl güzellik" , "Gülüşünün güzelliği" yorumları yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler, "Pembe Hanım gelinine bak" yorumları yaptı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Sıla Türkoğlu, şimdilerde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki eşi katakterine hayat veren Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve fit görünümü ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yaz pozlarıyla adından söz ettirdi.
05.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:15
"SU GİBİSİN..."
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sından yaza özlem! Kah havuz başından kah tekneden paylaştı ortalık yıkıldı görenler, "Su gibisin..." yorumları yaptı.
Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun gelini Doğa karakterine hayat veren Kızılcık Şerbeti dizisinin genç oyuncusu Sıla Türkoğlu Instagram pozlarıyla gündemde.
Şimdilerde dizideki eşi olan Doğukan Güngör ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu yaza özlemini dile getiren bir paylaşım yaptı.
Peş peşe paylaştığı bu karelerle dikkat çeken Sıla Türkoğlu kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.