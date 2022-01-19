’Adadaki herkes benim bacım’ diyen Batuhan Karacakaya’nın eski aşkı bakın kim çıktı! Sarmaş dolaş yakalanmışlardı! Şimdi bin pişman

Survivor 2022 kadrosuna katılan Batuhan Karacakaya bu yıl aşka kapılarını kapattı. Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılan Karacakaya'nın başını ise o özel görüntüler yakmıştı. Aleyna Çalışkan ile plajda samimi görüntüleri ortaya çıkan yarışmacı "Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken 'Aşkım, birtanem' diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı, yanmış daha doğrusu. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam." sözleriyle dikkat çekti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o ifşa görüntüleri....