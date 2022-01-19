'Adadaki herkes benim bacım' diyen Batuhan Karacakaya'nın eski aşkı bakın kim çıktı! Sarmaş dolaş yakalanmışlardı! Şimdi bin pişman
Survivor All Star kadrosunun dikkat çeken yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi şoke etti. Yaz aylarında plajda sarmaş dolaş yakalanan ikili aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Karacakaya, ''Adada herkes benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı'' sözleriyle gündeme geldi. Görüntülerin ifşa olmasından sonra bin pişman olan genç yarışmacı bu yıl tek sevgilisinin kupa olduğunu söyledi. Peki fotoğraftaki güzel kimdi? Ünlü yarışmacının eski aşkı bakın kim çıktı! İşte görüntülerdeki sarışının şimdiki hali! Görenler tanıyamıyor öyle bir değişti ki! Sosyal medya paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu.
Survivor 2022 kadrosuna katılan Batuhan Karacakaya bu yıl aşka kapılarını kapattı. Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılan Karacakaya'nın başını ise o özel görüntüler yakmıştı. Aleyna Çalışkan ile plajda samimi görüntüleri ortaya çıkan yarışmacı "Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken 'Aşkım, birtanem' diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı, yanmış daha doğrusu. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam." sözleriyle dikkat çekti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o ifşa görüntüleri....
Daha adaya gitmeden diğer yarışmacılarla yakıştırılmasına isyan eden Batuhan Karacakaya'nın tepkisinin nedeni önceden magazine servis edilen o görüntüler!
Yarışmacılar arasında favori isimlerden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya, adada asla kimseyle aşk yaşamayacağını belirtti.
Batuhan Karacakaya, yaz aylarında yarışmacı Aleyna Çalışkan ile plajda sarmaş dolaş görüntülenmişti.
"KOMEDİ OYNAYAMAM"
Kariyerine hem mimar hem de oyuncu olarak devam edeceğini anlatan Karacakaya, gelen dizi tekliflerini de kolay kolay kabul etmeyeceğini söyledi. Karacakaya, "Her projeye evet diyen biri değilim. Komedi oynayamam. Bana gitmez çünkü bir ağırlığım var. Kendimi bir yere konumlandırıyorum ama orası komedi değil" dedi