RAMAZAN İMSAKİYE
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Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz'in Asya'sı bir içim su

Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. Beyazlar içinde dügün fiziğini sergileyen ve düşman çatlatan 41 yaşındaki Cansu Dere herkesi kendine hayran bıraktı. Özellikle Sadakatsiz'in İspanya'da yayınlanması nedeniyle çok sayıda İspanyol hayranı olduğu bilinen Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

29.04.2022 09:50 - Son Güncelleme: 29.04.2022 09:51
Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz’in Asya’sı bir içim su

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı.

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Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz’in Asya’sı bir içim su

Dizinin İspanya'da yayınlanması nedeniyle orada da adından söz ettiren Dere, katıldığı ödül töreninde göz kamaştırmış tüm ilgiyi de üzerine toplamıştı.

Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz’in Asya’sı bir içim su

Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış almıştı.

Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz’in Asya’sı bir içim su

Cansu Dere şimdi de bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı, İspanyol hayranları yine iş başındaydı.

Cansu Dere beyazlar içinde düzgün fizik nedir herkese gösterdi 41 yılın arkasıdan el salladı! Sadakatsiz’in Asya’sı bir içim su

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