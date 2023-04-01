Burak Özçivit'e Fahriye Evcen dokunuşu "Olur mu öyle şey..." Burak moda konusunda işi Fahriye'ye bıraktı kafası rahat

"BANA YAKIŞANI SEÇİYOR"

Özçivit, "Bazı eşler çok yakıştığında bir eşyayı giydirmek istemez, sizin aranızda da oluyor mu böyle tatlı kıskançlıklar?" sorusuna, "Olur mu öyle şey! Öyle bahsettiğiniz gibi bir durum olmuyor aramızda, tam tersi bana yakışanı seçiyor, birbirimize pozitif anlamda destek veriyoruz" yanıtını verdi.