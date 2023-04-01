Burak Özçivit'e Fahriye Evcen dokunuşu "Olur mu öyle şey..." Burak moda konusunda işi Fahriye'ye bıraktı kafası rahat
Türkiye'nin gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2 ay önce ikinci kez anne-baba olma duygusunu tatmış, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nişantaşı'nda görüntülenen ikili yine basın mensuplarını kırmadı. İftara gelen çiftten Evcen, çocuklarının yanlarına gittiklerini söyledi ve "Bana çocuk bakmak kolay geliyor" açıklamasında bulundu.
01.04.2023 09:14 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:14
2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.
Milliyet'in haberine göre; Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki gün el ele Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
"BANA YAKIŞANI SEÇİYOR"
Özçivit, "Bazı eşler çok yakıştığında bir eşyayı giydirmek istemez, sizin aranızda da oluyor mu böyle tatlı kıskançlıklar?" sorusuna, "Olur mu öyle şey! Öyle bahsettiğiniz gibi bir durum olmuyor aramızda, tam tersi bana yakışanı seçiyor, birbirimize pozitif anlamda destek veriyoruz" yanıtını verdi.