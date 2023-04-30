4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...
4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, geçen günlerde hayat arkadaşı Okan Kurt'la ilgili itiraflarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Akalın, kişisel bilgilerim ifşa edildiğini dile getirerek "Tehdit ve şantaja uğradım" dedi ve soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar...
30.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 30.04.2023 09:28
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Demet Akalın, hem özel hayatı hem de kariyeriyle yıllarca magazin gündeminde yer aldı.
Geçen günlerde hayat arkadaşı Okan Kurt'la ilgili itiraflarıyla çok konuşulan Akalın, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.