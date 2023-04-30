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Haberler Magazin 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, geçen günlerde hayat arkadaşı Okan Kurt'la ilgili itiraflarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Akalın, kişisel bilgilerim ifşa edildiğini dile getirerek "Tehdit ve şantaja uğradım" dedi ve soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar...

30.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 30.04.2023 09:28
4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın’a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Demet Akalın, hem özel hayatı hem de kariyeriyle yıllarca magazin gündeminde yer aldı.

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4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın’a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

Geçen günlerde hayat arkadaşı Okan Kurt'la ilgili itiraflarıyla çok konuşulan Akalın, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın’a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

"TEHDİT VE ŞANTAJA UĞRADIM"
Akalın, kişisel bilgilerim ifşa edildiğini dile getirerek "Tehdit ve şantaja uğradım" dedi ve soluğu mahkemede aldı.

4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın’a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

Sabah'ta yer alan habere göre; Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladı.

4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın’a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...

Bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyleyen şarkıcı, soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

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