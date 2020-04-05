Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile karantina günlerini evde mutfakta geçiriyor. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına tam hız devam ediyor. Aralarındaki yaş farkı nedeni ile sosyal medyada birçok kez eleştirilen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti yine gündemde! 45 yaşındaki Pınar Altuğ, kızı Su ile birlikte mutfaktan canlı yayın yaptığı sırada kendisine kahve hazırlayan 36 yaşındaki Yağmur Atacan'ın ses yapmasından rahatsız oldu. Canlı yayında eşine verdiği tepki ile dikkat çeken Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Altuğ, bir takipçisi tarafından eleştirilince verdiği yanıtla çok konuşuldu.

05.04.2020 13:07 - Son Güncelleme: 05.04.2020 13:37
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Pınar Altuğ, canlı yayında eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepki ile gündeme geldi! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan oyuncu Altuğ, koronavirüs nedeni ile eşi ve kızı ile evinde vakit geçiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Özellikle gençlik yıllarına ait fotoğrafları ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sık sık magazin gündemine gelen Pınar Altuğ, canlı yayında eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepki ile bir takipçisinin eleştirel yorumuna maruz kaldı.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ, takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

İşte Pınar Altuğ'un kızı ile canlı yayında olduğu sırada eşi Yağmur Atacan'ın gürültülü bir şekilde kahve hazırlamasına verdiği tepki nedeniyle aldığı yorum ve ünlü oyuncunun yanıtı...

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

DÖVÜYORUM SONRA DA ODAYA CEZAYA KOYUYORUM'

Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" şeklindeki yorumuna "Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı" cevabını verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'
Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'