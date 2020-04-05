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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle eleştirilince... 'Canlı yayın açık olunca yapamadım aslında dövüyorum'

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile karantina günlerini evde mutfakta geçiriyor. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına tam hız devam ediyor. Aralarındaki yaş farkı nedeni ile sosyal medyada birçok kez eleştirilen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti yine gündemde! 45 yaşındaki Pınar Altuğ, kızı Su ile birlikte mutfaktan canlı yayın yaptığı sırada kendisine kahve hazırlayan 36 yaşındaki Yağmur Atacan'ın ses yapmasından rahatsız oldu. Canlı yayında eşine verdiği tepki ile dikkat çeken Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Altuğ, bir takipçisi tarafından eleştirilince verdiği yanıtla çok konuşuldu.

05.04.2020 13:07 - Son Güncelleme: 05.04.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





